Reprodução/Corpo de Bombeiros de São Paulo Rapaz que despencou com carro em concessionária de São Paulo não possui CNH

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou novas informações a respeito do acidente causado na última segunda-feira (27) em uma concessionária na Avenida Rio Branco, altura da Alameda Ribeiro da Silva . Segundo o órgão estadual, o motorista que causou a queda do veículo não tinha habilitação para dirigir.

Testemunhas afirmaram que o motorista era um funcionário de uma empresa terceirizada que participava da lavagem dos automóveis. Ao estacionar o carro que voltava da limpeza, o rapaz perdeu o controle do veículo e despencou com o automóvel na recepção do comércio.

O carro caiu do segundo piso, de uma altura de seis metros, em direção ao térreo. Havia apenas um vidro de proteção, que se quebrou com o impacto do veículo.





O condutor quebrou a perna e foi conduzido diretamente ao Hospital das Clínicas. As duas recepcionistas que se feriram, uma de 19 anos e outra de 22, foram socorridas através do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Registrado no Segundo Departamento Policial do Bom Retiro, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além da direção sem permissão ou habilitação.