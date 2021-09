Reprodução/Tik Tok Após beber 12 latas de energético em um dia, jovem é internada na Suíça

Uma adolescente de 17 anos identificada como Mascha K. foi internada no Hospital Cantonal Winterthur, em Zurique, na Suíça , após consumir 12 latas de energético em apenas um único dia. Após ter desmaiado decido a fortes dores no coração, a jovem detalhou o ocorrido em suas redes sociais. As informações são do jornal suíço Blick.

"Quando eu disse a eles quanto Red Bull eu bebo por dia, os médicos disseram que este era o motivo. Comecei a ingerir bastante no trabalho, começou com uma lata pela manhã, depois uma a cada intervalo, depois do trabalho, à noite com os colegas... Eu precisava beber um poquinho de manhã para acordar. As bebidas energéticas são viciantes", disse a garota, que também contou que passou a conviver com dores no coração, mas que não dava importância a elas em sua rotina.

De acordo com a adolescente, os médicos a aconselharam a diminuir a ingestão dos energéticos ou ela poderia voltar a ser hospitalizada em condições mais graves. A jovem garante que a sua hospitalização deve-se a uma escoliose - problema na coluna -, mas os médicos, porém, asseguram que o causador do problema foi a intensa ingestão de energéticos.





Após relatar o ocorrido, a garota escreveu que "as bebidas energéticas não são tão boas para o coração. Assim que bebo um o coração reage imediatamente. Você só percebe que bebe muito quando já é tarde demais".