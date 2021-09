Reprodução/Twitter Perseguição da polícia









Fiscais da prefeitura e o motorista de uma van pirata protagonizaram uma verdadeira perseguição de gato e rato, na manhã desta sexta-feira, na Zona Oeste do Rio. Um vídeo postado na internet e que viralizou mostra imagens de um veículo de fiscalização perseguindo o de transporte irregular de passageiros na Avenida Brasil. A ação aconteceu na altura da Vila Kennedy. O carro dos agentes tenta alcançar a van, mas o motorista acelera. Nesse momento uma voz grita "pega", em tom de deboche.

Numa certa altura, quando finalmente é feita a ultrapassagem, a van pega uma agulha que dá acesso à pista do canto e consegue escapar da fiscalização, entrando na comunidade. Nesse momento são ouvidos uma sonora gargalhada e um palavrão, em tom de comemoração.

A Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), ligada à Secretaria municipal de Ordem Pública (SEOP) informou que realizava fiscalização de rotina, quando os fiscais avistaram a van pirata. Os agentes acompanharam o veículo irregular, mas não conseguiram abordar o motorista, que entrou na comunidade.



Rio de Janeiro em estado puro…



E adivinha onde a van desceu? Na Vila Kennedy 😂 https://t.co/W0rVLc3YmL — igor nunes (@igoornunes7) September 24, 2021





Porém, o órgão garante que os fiscais anotaram a placa do veículo irregular e aplicaram as multas cabíveis, pelo código de trânsito, entre elas, dirigir ameaçando os demais veículos, guiar sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança e transitar com o veículo em acostamentos.







Segundo a CETC desde o início do ano, foram realizados 231 autuações em Bangu, com 45 remoções, sendo de 14 veículos piratas.