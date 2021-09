Reprodução Agentes no local onde as vítimas estavam em cárcere

Um homem foi preso em flagrante por manter uma jovem e uma mulher em cárcere privado. Agentes do Aterro Presente encontraram as duas num local insalubre e abandonado na Praia do Flamengo, na Glória, num abrigo improvisado embaixo da escadaria do Hotel Glória, na Zona Sul do Rio. A prisão e o resgate ocorreram na noite desta quinta-feira.

Agentes do Aterro Presente foram até o local após a família da jovem receber informações de que ela estava ali. De acordo com a equipe, ela estava desaparecida há seis dias, após sair de casa para visitar um parente. De acordo com a família da jovem, ela sofre de esquizofrenia.

Ao saberem da possível localização dela, os parentes pediram ajuda aos agentes. Além do homem acusado pelo cárcere e sequestro da jovem, a equipe encontrou uma mulher que, segundo contou, também era vítima. Com o suspeito ainda foram achadas duas facas e uma barra de ferro. Ele foi levado para a 12ª DP (Copacabana).

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital municipal Miguel Couto.