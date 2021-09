Reprodução Redes Sociais Acidente deixa dois mortos no Rio

RIO — Dois homens morreram após a colisão entre a moto em que estavam e um ônibus no início da manhã desta sexta-feira na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Recreio foi acionado às 5h12 para a ocorrência. A equipe encontrou as vítimas já sem vida. O trânsito foi liberado às 10h05, informou o Centro de Operações Rio (COR).

AV. DAS AMÉRICAS | acidente envolvendo ônibus e moto ocupa duas faixas da pista lateral da Av. das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Barra da Tijuca. Polícia Militar e CET-Rio no local. Trânsito lento do trecho. #zonaoeste pic.twitter.com/tiFdbRZX8z — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 24, 2021

Os bombeiros não conseguiram identificar as vítimas fatais no local porque elas estavam sem documentos de identificação. Os homens têm idade aproximada de 30 anos, segundo a equipe de resgate.



A colisão entre a moto e o ônibus aconteceu na altura do número 17.817 da Avenida das Américas, próximo à Avenida Gilka Machado. O acidente ocupou duas faixas da pista lateral no sentido Barra da Tijuca, informou o COR no início da manhã. O trânsito foi desviado para a Rua Ministro Aliomar Baleeiro com auxílio de agentes da CET-Rio. Policiais militares também prestaram apoio.