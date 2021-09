Reprodução O Globo Estudantes foram encontradas após quatro dias





As adolescentes Sarah Gabriela Ferreira Cavalcante e Sara Catarina Medina Riquelme, ambas de 14 anos, foram encontradas na tarde desta quarta-feira em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. As duas são amigas e estudam em Ponta Porã, no lado brasileiro da fronteira. Elas estavam desaparecidas há quatro dias.

As jovens foram reconhecidas na rua de um bairro periférico da cidade paraguaia. Nesta terça-feira, o Ministério da Criança e da Adolescência do Paraguai havia divulgado um pedido de informações sobre o paradeiro das adolescentes, com fotos de ambas.





De acordo com o site Campo Grande News, testemunhas relataram que as adolescentes passaram os últimos dias perambulando pela cidade paraguaia. Após ver as fotos de divulgação, uma mulher teria chamado as adolescentes para sua casa e acionado a polícia do Paraguai.