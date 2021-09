Redes sociais / PMERJ / Reprodução Um simulacro de pistola foi apreendido com o trio

Três homens foram detidos na noite deste domingo após abordar o carro onde estava uma família e fazer os ocupantes de refém. O veículo passava pela Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , quando foi parado. Os ocupantes eram dois adultos e duas adolescentes. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local suspeitou da movimentação e deu início a uma perseguição.

Os agentes da PM, lotados no 23º BPM (Leblon), se deslocavam da Zona Oeste para o batalhão, após uma ação quando notaram o veículo e realizaram a abordagem. Os policiais perseguiram parar o carro após persegui-lo na Avenida Jornalista Ricardo Marinho e atirar nos pneus para fazê-lo parar, segundo o G1. Os ladrões se renderam e a família foi libertada. Não houve feridos.

Com os homens, sendo um deles menor de idade, foi apreendido um simulacro de pistola usado no roubo. A ocorrência foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Em vídeo, publicado no perfil oficial da PMERJ no Twitter, uma das vítimas agradece aos policiais pelo resgate. O homem diz na gravação:

"Eu gostaria de agradecer o profissionalismo desses três policiais do 23º Batalhão de Polícia, agradecer também a Polícia Militar do Rio de Janeiro e por terem salvo a minha vida, da minha irmã e das minhas sobrinhas depois de um assalto aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, seguido de sequestro. Os três foram excepcionais no trabalho deles, e um profissionalismo excelente."