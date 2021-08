Reprodução Carlos Alberto Chaves (à direita)









O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, morreu nesta sexta-feira (20) vítima da Covid-19. A informação é do portal G1.

Durante a pandemia de coronavírus, Chaves foi um dos quatro titulares da pasta no governo fluminense, onde atuou entre setembro de 2020 e maio deste ano, sendo substituído por Alexandre Chieppe – o atual secretário.

Você viu?

De acordo com informações apuradas pelo G1, Chaves estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcellos, Zona Norte, desde 12 de julho deste ano. O ex-secretário chegou a informar a jornalistas, por aplicativo de mensagens, que havia testado positivo para Covid.







Antes de ser internado, ele relatou que havia sentido alguns sintomas: cansaço e broncoespasmo, mas o próprio Chaves ressaltou que estava sem febre ou outras complicações.