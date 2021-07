shutterstock Mãe da criança afirmou que também foi estuprada pelo mesmo homem anos atrás

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma adolescente de 15 anos flagrou a irmã, de 8 anos, sendo abusada sexualmente por um amigo da família, na noite desse domingo (18). A jovem teria encontrado o suspeito em cima da criança, que estava sem as roupas de baixo. As informações foram apuradas pelo portal Topmídia News .



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse ter sido beijada à força e depois estuprada pelo homem, que conseguiu fugir do local ao ser flagrado cometendo o crime.

A Polícia Militar foi acionada, mas ainda não localizou o suspeito. À PM, a criança disse que os abusos aconteciam há anos. Além disse, a mãe da menina, de 30 anos, afirmou que também foi abusada pelo mesmo homem 11 anos atrás, mas teve medo de denunciá-lo.

O caso foi registrado e está em investigação.