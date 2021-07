Pixabay Homem foi preso em flagrante

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por abusar sexualmente da própria mãe, de 70 anos, no município de Feliz Natal (a 536 km ao Norte de Cuiabá), no Mato Grosso , na noite desse domingo (4). As informações são do portal RD News .

De acordo com a publicação, o suspeito foi detido pelos vizinhos, que escutaram os gritos da vítima, foram até o local e acionaram a Polícia Militar (PM).

Segundo a denúncia, o filho da mulher costuma ingerir bebida alcoólica e faz a mãe beber também. Na noite do crime, o agressor teria deixado a vítima alcoolizada e partido para cima dela. Com os gritos, uma vizinha arrombou a porta e testemunhou o estupro. Ao avistar a mulher, o suspeito teria tentado agredi-la, mas outros moradores chegaram e conseguiram detê-lo.

Na denúncia, os vizinhos informaram que a vítima é deficiente auditiva e sofre com hipertensão. O local onde a mulher mora com o filho é insalubre e ela precisa de ajuda dos moradores da região para se alimentar, de acordo com a PM.

Os policiais também disseram que a filha detém o cartão de aposentadoria da mãe, mas não repassa o dinheiro para ela. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu os cuidados necessários.

O agressor foi preso e levado à Delegacia de Polícia da cidade, e ficará à disposição da Justiça.