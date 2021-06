Reprodução Lázaro Barbosa de Sousa

Após 20 dias de uma caçada policial, o serial killer do DF, Lázaro Barbosa , de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira, 28, em Goiás. A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (Democratas) em uma rede social. Durante a captura, o suspeito trocou tiros com os agentes e foi morto, de acordo com o diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem.

"Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa . Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", escreveu o governador no Twitter. Veja o vídeo:

Nas redes sociais, circula um vídeo em que um homem, supostamente o Lázaro , é carregado por policiais para uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Durante a captura, o suspeito foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos e óbito foi confirmado. Veja o vídeo:

