Reprodução Lázaro Barbosa, de 32 anos

Desde o dia 9 de junho, Lázaro Barbosa Sousa vem sendo protagonista de uma caçada que mobiliza 270 policiais, helicópteros, cães farejadores, drones e a cavalaria. Durante as buscas ao seral killer, que completam 20 dias, ele já passou por uma série de locais. A caçada começou em Cêilandia, no Distrito Federal, onde, segundo a polícia, o criminoso matou quatro pessoas de uma mesma família. De lá, ele seguiu para Cocalzinho de Goiás, onde foi visto na região rural de Edilândia e Girassol. Nesta segunda-feira, a polícia recebeu informarções que ele estaria em Águas Lindas de Goiás, onde um cerco foi montado.



Durante esse período em que foge do cerco policial, Lázaro invadiu propriedades, fez reféns, trocou tiros com agentes e feriu pessoas — entre elas um policial. Muitos moradores da região onde acontecem as buscas, com medo, deixaram suas casas. A polícia acredita que o criminoso consiga comida em algumas dessas residências e as use como esconderijo.

Lázaro se aproveita da mata fechada e dos rios para se movimentar. Mateiro e caçador, ele conhece bem a região.