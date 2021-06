Montagem feita com fotos de redes sociais Casal foi encontrado morto em banheiro de apartamento no Leblon

Os corpos do casal Matheus Correia Viana e de Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, encontrados mortos no box do banheiro de um apartamento no Leblon , na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira, já estão no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Os cadáveres chegaram pouco antes das 6h. Durante a manhã, peritos do IML farão as perícias nos corpos para identificar o que motivou as mortes.

Investigadores, neste primeiro momento, acreditam que eles possam ter sido vítimas de um vazamento de gás, pois o aquecedor de água fica dentro do cômodo. Até as 7h, nenhum parente de Matheus ou de Nathalia havia chegado ao IML. Durante a madrugada, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, estiveram no apartamento.

Nathalia estava desaparecida desde a última segunda-feira (21). Parentes e amigos já haviam divulgado cartazes em redes sociais em busca de informações. A família se preocupou porque Nathalia é sócia de uma clínica na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, e não desmarcou os pacientes agendados para esta terça-feira nem foi ao trabalho.

Você viu?





Segundo um cartaz que foi divulgado pela família em redes sociais, o último contato feito por ela foi feito por volta das 16h de segunda-feira. Já Matheus, deixou de falar com os amigos e familiares na manhã de ontem, terça-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros , o quartel da Gávea chegou a ser acionado às 22h29 por uma pessoa, que relatava haver dois jovens desacordados no imóvel. Minutos depois, no entanto, outra ligação cancelava o chamado e informava sobre a morte das vítimas.