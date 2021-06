Reprodução/redes sociais O policial federal Lucas Valença, o "hipster da PF"

O policial federal Lucas Valença, que ficou conhecido como "hipster da Federal" quando atuou na Lava-Jato, na escolta do ex-deputado Eduardo Cunha quando ele foi preso, é um dos 270 agentes que participam da caçada a Lázaro Barbosa de Sousa , procurado há 13 dias numa área rural em Goiás. A informação é do "Correio Braziliense". Segundo o jornal, Lucas chegou à base montada na Escola municipal Alto da Boavista, em Girassol, distrito do município de Cocalzinho, com um uniforme camuflado, como os usados pelas forças de segurança.

Lucas ficou conhecido quando em 2016, quando uma imagem sua na escolta de Cunha viralizou nas redes sociais. Logo as pessoas começaram a chamá-lo de "Gato da Federal" e "Hipster da Federal", por causa do cabelo preso num coque. Na última foto postada por ele no Instagram, em 30 de março deste ano, o estilo ainda era mantido.

Lázaro Barbosa é procurado há 13 dias por uma força-tarefa montada para prendê-lo. Condenado por um estupro ocorrido em 2021, ele fugiu da cadeia e é apontado como o autor de cinco mortes em Ceilândia, no Distrito Federal, e em Goiás.