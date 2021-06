Divulgação/Polícia Militar Ladrão furta casa e deixa recado no espelho aos moradores: "A próxima é a moto"

Um ladrão invadiu uma casa em Jaraguá, no Estado de Goiás, furtou R$ 1 mil e deixou um recado no espelho escrito de batom, informando que da próxima vez levaria a moto que estava na garagem: "Próxima é a moto".



De acordo com a Polícia Militar (PM), o dono da casa informou o furto e a ameaça na terça-feira, 08. O homem saiu do trabalho e foi até sua casa, por volta das 13 horas, para deixar o dinheiro. Em seguida, voltou a trabalhar. Quando voltou para casa, no fim da tarde, o proprietário da residência percebeu a janela arrombada e a porta aberta.

Divulgação/Polícia Militar Porta arrombada por ladrão que deixou recado no espelho

Segundo a PM, a vítima não faz ideia de quem pode ter cometido o crime. Até a manhã desta quinta-feira, 10, nenhum suspeito foi localizado.

- Com informações do G1.