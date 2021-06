Reprodução/redes sociais Homem é executado na fronteira com o Paraguai

Um vídeo de uma câmera de segurança captou o momento exato em que um homem é executado a tiros de fuzil no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, na última segunda-feira, 31. Assista:

As imagens que circulam na internet, mostra que a vítima, do lado de fora do carro branco, conversava com o motorista quando outro carro se aproxima e realiza os disparos pelas costas. O homem estava em uma rua que faz fronteira entre Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

A 2ª delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã (MS) informou que só vai passar mais detalhes sobre o caso o boletim de ocorrência for finalizado.



- Com informações do G1.