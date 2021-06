Reprodução/Governo do Estado Campo Grande (MT)

Um homem de 44 anos foi esfaqueado na frente de casa por um pedinte após negar dinheiro a ele. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira, 31, no bairro Nova Lima, em Campo Grande (MT)



De acordo com a polícia, o pedinte esfaqueou a barriga do homem ao receber a negativa do pedido de dinheiro e fugiu. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A vítima foi socorrida pelo filho e recebeu atendimento médico na Santa Casa. O ferimento foi superficial e não há risco de morte.



- Com informações do G1.