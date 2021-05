Reprodução Policial agride abordado e desfere soco no rosto

Uma abordagem realizada pela policia militar chamou a atenção das redes sociais no último domingo (30). Um agente de segurança realiza o questionamento para um homem negro e, ao final, o adrige com um soco no rosto - que o deixa inconsciente por alguns segundos. Assista o momento:

Ação da PM de SP em CAIEIRAS.



[GATILHO: violência policial] Vídeo mostra momento em que oficiais da Polícia Militar de São Paulo fazem ofensas racistas a rapazes negros e agride um deles com soco na cara. pic.twitter.com/LptkdCAJw3 — BrazilianGiants1 (@BGiants1) May 31, 2021





Nas imagens, é possível observar que três rapazes conversam com os policiais surante a abordagem . Um dos oficiais, então, dá um soco no rosto de um dos envolvidos, que cai desacordado no chão.

Os policiais acusaram, no registro da ocorrência, que os rapazes estavam embriagados e conduzindo duas motos. Os jovens foram algemados e detidos após o ocorrido, mas foram liberados em seguida.





A PM informou, também, que realizará uma apuração do caso através da Corregedoria da Polícia Militar. O agente que agrediu o homem negro foi afastado das funções operacionais.