ESTADÃO CONTEÚDO Biden diz que Israel apresentou nova proposta ao Hamas para cessar-fogo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , disse que Israel ofereceu uma nova proposta para garantir um cessar-fogo em Gaza e a soltura de reféns presos durante a guerra com o Hamas. A proposta se divide em três etapas e foi apresentada pelo Catar ao Hamas , segundo explicou o presidente norte-americano em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (31).

Happening Now: President Biden delivers remarks on the Middle East. https://t.co/5mOwdlI7KC — The White House (@WhiteHouse) May 31, 2024

A primeira fase duraria seis semanas a princípio, e inclui um cessar-fogo completo e a retirada de todas as forças israelenses de Gaza. Durante esse período, as partes deverão negociar os termos para a segunda etapa, que prevê o fim permanente de hostilidades na região. Já a terceira fase prevê a reconstrução de Gaza.

Biden disse que “nem todos” em Israel ficariam contentes com a proposta , e instou as lideranças israelenses a apoiarem o plano, independentemente das pressões que sofrerem. Ele comentou também que o Hamas já não tem mais capacidade para fazer outro ataque como o de 7 de outubro do ano passado , que foi o estopim da guerra atual.

The post Biden diz que Israel apresentou nova proposta ao Hamas para cessar-fogo em Gaza first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .