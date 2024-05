Montagem/iG Joe Biden e Donald Trump serão opositores nas eleições de 2024





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) para declarar a necessidade de vencer Donald Trump nas próximas eleições presidenciais, que ocorrerão em novembro deste ano.

"Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas", escreveu Biden em seu perfil no X (antigo Twitter).

Donald Trump foi recentemente condenado por um júri popular por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais. Essas acusações estão relacionadas a um pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels antes das eleições de 2016.

O bilionário é agora o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por cometer um crime. Apesar dessa condenação, ele ainda poderá concorrer à presidência.

Após a confirmação da condenação, Trump classificou o caso como “uma vergonha” e afirmou que o julgamento foi “manipulado por um juiz em conflito de interesses, que era corrupto”.

As acusações contra Trump envolvem um pagamento de US$ 130 mil à atriz Stormy Daniels para garantir seu silêncio sobre um relacionamento sexual. O juiz Juan Merchan, que presidiu o caso, definirá a pena no dia 11 de julho.

Especialistas indicam que a pena pode ser leve, com um máximo de quatro anos de prisão. No entanto, a tendência é que Trump não cumpra a pena na cadeia, dado que o crime não foi violento, ele tem 77 anos, já comandou o país e é o candidato escolhido pelo Partido Republicano para disputar as eleições de novembro.

Mesmo condenado, Trump ainda pode disputar a eleição presidencial. De acordo com a Constituição dos EUA, qualquer cidadão americano nato, com ao menos 35 anos de idade e que tenha residido no país por pelo menos 14 anos, pode concorrer e ser eleito para qualquer cargo público.

Pesquisas eleitorais divulgadas por institutos norte-americanos apontam empate técnico entre Biden e Trump. A expectativa é que a disputa entre os dois seja acirrada igual ocorreu em 2020, quando o então candidato Democrata se consagrou vencedor.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .