Caio Barbieri STF elege André Mendonça para vaga de Alexandre de Mores no TSE

Os ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ) escolheram, na última quinta-feira (16), o nome de André Mendonça para ocupar a vaga deixada por Alexandre de Mores no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O atual presidente da Corte Eleitoral permanecerá no cargo até 3 de junho, quando termina seu mandato.

Em seu discurso de agradecimento, André Mendonça afirmou: “Meu compromisso com os eminentes pares e com o Tribunal Superior Eleitoral, como um dos seus representantes, é atuar com absoluta imparcialidade e deferência ao Tribunal, à legislação e à Constituição.”

O ministro ainda destacou a gestão de Alexandre de Moraes como exitosa, ressaltando que o atual presidente do TSE atuou com “firmeza e competência” à frente da Corte Eleitoral.

Vale lembrar que, no dia 7 de maio, os ministros do TSE escolheram a ministra Cármen Lúcia para presidir a Corte Eleitoral nos próximos dois anos, em uma votação secreta que também elegeu Kassio Nunes Marques como vice-presidente.

