Reprodução/redes sociais Boneco pertencia à treinamento da marinha





Uma equipe de resgate da Guarda Costeira da cidade de Fleetwood, na Inglaterra , realizou uma operação inusitada na última terça-feira (31) ao resgatar um boneco à deriva no mar. A informação foi divulgada pela própria HM Coastguard Fleetwood em uma publicação nas redes sociais.

O acionamento da emergência foi feito por volta das 10h30, no horário local, por uma testemunha que relatou ter visto algo estranho na água. O objeto parecia ter um formato semelhante ao de um ser humano inconsciente na água, uma vez que aparentemente não lutava contra as ondas fortes.

Além de ligar para os serviços de resgate, a testemunha ainda gravou um vídeo do suposto “corpo”. A filmagem foi importante para a identificação da ocorrência como um boneco pelos socorristas.

Alguns minutos depois, quando eles chegaram no local de resgate, realmente constataram que não se tratava de uma vítima de carne e osso.

Boneco de treinamento da marinha

“Depois de uma inspeção mais detalhada do vídeo feito pelo informante, imediatamente o reconhecemos como o tipo de manequim usado para exercícios de homem ao mar por organizações marítimas e escolas de treinamento”, escreve a autoridade na legenda do post. “Como estava a apenas alguns metros de surfe, o oficial encarregado tomou a decisão de enviar um socorrista para a água para realizar um resgate amarrado do objeto”.





A medida foi tomada para evitar que o manequim causasse mais preocupação e confusão à medida que continuasse sua trajetória à deriva. Feito isso, o item foi conduzido para seu descarte correto.

“Muito obrigado ao primeiro informante que fez absolutamente a coisa certa ao nos chamar”, declarou a Guarda Costeira. "De longe, isso [o boneco] fez com que a visão na água fosse muito preocupante", finalizou na postagem. Confira: