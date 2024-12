David B. Gleason/Wikimedia Commons Pentágono, nos EUA, desenvolve estudos tecnológicos





Um ex-oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que o país possui diversos artefatos alienígenas em seu poder e os usa para poder bélico . Ele fez a declaração em 13 de novembro, durante uma audiência sobre fenômenos anômalos não identificados (UAP) feita por dois subcomitês da Câmara dos Representantes dos EUA.

O homem se chama Luis Elizondo e foi chefe do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas do Pentágono até 2017, quando pediu demissão.

Ele escreveu, inclusive, um livro sobre as supostas investigações do governo dos Estados Unidos intitulado Iminente: Por dentro da caça do Pentágono aos OVNIs.

Interrogatório

Elizondo foi testemunha, sob juramento, da audiência da Câmara dos Representantes. Ele foi sabatinado pela juíza Nancy Mae . A CNN transcreveu alguns trechos da entrevista:

Juíza: “O governo conduziu programas secretos de recuperação de UAPs? Sim ou não?”. Elizondo disse “sim.”

Juíza: “Eles foram projetados para identificar e fazer engenharia reversa de naves alienígenas? Sim ou não?” Elizondo disse “sim.”

Elizondo: “Deixe-me ser claro, UAPs são reais.”

O homem disse, ainda, que alguns funcionários do governo saíram feridos desses fenômenos e garantiu que “tecnologias avançadas não feitas pelo nosso governo ou qualquer outro governo estão monitorando instalações militares sensíveis ao redor do globo”.





EUA usam OVNIs em armas?

A investigação quer descobrir se os EUA sabem da ocorrência de UAPs e, ainda, se usam as mesmas em instalações militares e seguranças.

Elizondo disse que sim e acrescentou que os EUA usam tais tecnologias em armamentos: “Acredito que estamos no meio de uma corrida armamentista secreta de várias décadas, financiada por dólares mal alocados dos contribuintes e escondida de nossos representantes eleitos e órgãos de supervisão.”

Depois, acrescentou: “Essa não é uma tendência nova. Isso vem acontecendo há décadas, e essa informação foi ofuscada, infelizmente, por pessoas como você neste comitê, e eu acho que isso é problemático”.

Os legislativos querem, na verdade, mais transparência da segurança nacional no que eles desenvolvem e como estudam UAPs. Em 2025, o departamento de segurança deverá usar cerca de US$ 900 bilhões (cerca de R$ 5,5 trilhões). Um representante da Câmara disse que é “muito dinheiro para uma compreensão incompleta do que está em nosso espaço aéreo.”