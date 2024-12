Reprodução As investigações em Pitești irão analisar os procedimentos de segurança





Um tratador de 52 anos morreu após ser atacado por um tigre durante a alimentação do animal no Zoológico de Pitești, na Romênia . O caso ocorreu na terça-feira (5), quando o funcionário, que trabalhava no local desde 2015, não seguiu os procedimentos de segurança obrigatórios.

De acordo com as autoridades locais, o tratador ignorou a separação entre a área de acesso e o habitat do tigre, permitindo que o animal tivesse contato direto com ele.

O tigre reagiu de forma agressiva, atacando o homem. Apesar do rápido acionamento das equipes de emergência, ele foi declarado morto minutos após o ataque.

“Um funcionário do zoológico perdeu a vida após ser atacado por um tigre. Esta é a primeira vez em 50 anos que algo assim acontece. É uma perda enorme, e nossos pensamentos estão com a família da vítima e todos os seus entes queridos nestes momentos de dor! Desde as primeiras informações disponíveis, o incidente ocorreu como resultado da falha estrita do funcionário em cumprir os protocolos de segurança, protocolos obrigatórios para trabalhar com animais selvagens”, afirmou prefeito de Pitești, Cristian Gentea.

Em resposta ao ocorrido, o prefeito determinou a suspensão temporária das atividades no zoológico e garantiu a colaboração do local com as investigações para esclarecer as circunstâncias do ataque. Além disso, novas medidas serão implementadas para prevenir futuros incidentes.

O Zoológico de Pitești, conhecido por abrigar diversas espécies de animais selvagens, nunca havia registrado ataques fatais desde sua fundação há mais de cinco décadas.

Outros casos

Este não foi o único caso envolvendo ataques de tigres nos últimos anos. Em 2022, José de Jesus, um tratador de um zoológico particular no México, morreu após ser atacado por um tigre durante a alimentação.

Na ocasião, o homem sofreu ferimentos graves ao tentar acariciar o pescoço do animal, e complicações decorrentes de sua saúde levaram ao óbito.