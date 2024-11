Reprodução / Redes Sociais Menina de 17 anos é violentada e deixada para morte em chiqueiro

Uma adolescente de 17 anos foi espancada, abusada e dada de comida a porcos enquanto ainda estava viva. Os crimes brutais foram vingança de Igor Zaika , 41, homem que trabalhava na fazenda dos pais dela e acabou brigando com o pai da menina.

O suposto criminoso bateu na menina com os punhos e com um pedaço de madeira, além de violentá-la. Para encobrir a violência, jogou a garota no chiqueiro.

Crime na fazenda

A menina se chamava Milena Shevelyova e morava em uma fazenda com os pais, em Krasnoyarsk , Rússia. Ela ajudava nas tarefas domésticas.

Na hora em que foi atacada, inclusive, cuidava dos porcos e era a única pessoa da família na fazenda. Inicialmente, os policiais chegaram a acreditar que foi um acidente e ela tinha sido atacada pelos animais. Investigações posteriores revelaram as agressões prévias.

Suspeito é preso

O suspeito foi capturado pela polícia e levado para interrogatório. Ele admitiu as agressões físicas, mas negou qualquer ataque sexual - embora os policiais afirmem ter evidências forenses. Além disso, ele foi julgado como culpado, anteriormente, de esfaquear o irmão.

"Eu cheguei e a filha dele estava lá, a filha do dono… A gente brigou. Fui para cima dela com um pedaço de madeira e dei alguns socos na cabeça dela", admitiu.

O homem contou que estava bêbado na hora, e depois da agressão pegou o celular e correu para casa.





Um policial disse para o jornal Readovka que Igor sabia o que aconteceria ao jogar o corpo no chiqueiro:

"Como alguém que cresceu naquele lugar e trabalhou com gado, ele entendia perfeitamente que os animais conseguiriam 'terminar o serviço' com a menina. Na verdade, ele esperava por isso: os porcos mutilarem o corpo, e tudo ia parecer um acidente. Mas as investigações [funcionaram]".

O homem foi acusado por assassinato com requintes de crueldade e ataque sexual violento contra menor de idade.

Namorado encontra corpo

Os pais da Milena ficaram preocupados ao ver que a menina não atendia ao celular. Eles ligaram, então, para o namorado dela e pediram para checar se estava tudo bem.

O menino chegou à fazenda procurando por Milena e segurando uma lanterna. Ele viu a menina no chiqueiro e saiu correndo, gritando por ajuda e vomitando.

O namorado ligou para emergência, mas quando o socorro chegou, Milena tinha morrido após perder muito sangue com o ataque brutal dos porcos.