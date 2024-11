Reprodução/Karabük University Amuleto mostra o Rei Salomão enfrentando o diabo





Um raro amuleto do século V representando o Rei Salomão lutando contra demônios foi encontrado por arqueólogos na Turquia . A peça representava uma mistura de religiosidade e simbolismo militar de proteção para os cavaleiros bizantinos, e pode fazer referência a um livro banido da Bíblia por incluir temas de magia negra.

O amuleto foi encontrado por arqueólogos da Universidade de Karabuk , entre as ruínas de uma estrutura militar na cidade turca de Paflagônia , de acordo com a revista Live Science . A cidade em questão estaria sob o domínio do Império Romano na época em que o objeto foi feito e usado.

Amuleto de 1.600 anos

No artefato, feito há aproximadamente 1.600 anos, está uma representação do Rei Salomão cavalgando um cavalo, que, de acordo com o texto bíblico removido do “Testamento de Salomão”, recebeu um anel mágico do Arcanjo Miguel.

“Este pingente, usado como amuleto, chama a atenção com as inscrições em ambos os lados e a representação nele”, contou o Dr. Ersin Celikbas do Departamento de Arqueologia da Universidade de Karabuk ao Daily Mail. “O amuleto retrata o Profeta Salomão em um cavalo, segurando uma lança, derrotando o diabo”. No pingente, há a inscrição: “Nosso Senhor que derrotou o diabo”.

O arqueólogo explicou que o amuleto era utilizado como um talismã de proteção contra as forças do mal, o que era comum na época, especialmente entre os militares. "É um símbolo de religião e poder", complementa ele.

Embora Salomão seja uma figura bíblica bem conhecida, o amuleto é uma referência aparente ao texto removido da bíblia conhecido como “O Testamento de Salomão”. De acordo com a escritura, o herói usou um anel para comandar demônios — incluindo o mais conhecido, Belzebu — e para completar a construção de seu Templo.

Os nomes de quatro arcanjos também foram inscritos na parte de trás do amuleto: Azrail, Gabriel, Miguel e Israfil, todos esculpidos em grego.

Segundo Sarah Schwartz, autora do artigo acadêmico “Reconsiderando o Testamento de Salomão”, existe uma adaptação na tradução da palavra “demônio”. A palavra grega original é “daimon”, que na cultura grega antiga não tinha as mesmas associações negativas e infernais que a palavra “demônio” tem para as leituras contemporâneas.





Texto removido da Bíblia

De acordo com o NY Post, o “Testamento de Salomão” não é considerado uma obra canônica nem por cristãos nem por judeus. A escritura teria sido excluída devido à sua inclusão casual e interação com demônios. O texto também afirma que o Templo de Salomão foi construído inicialmente com a ajuda de demônios.

Nas primeiras partes do milênio, quando a Bíblia ainda não havia sido formalizada por nenhuma organização de cristãos, muitos textos apócrifos foram escritos e considerados extratextuais.