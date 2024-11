Reprodução Joias feitas com sêmen chegam a custar R$ 500

Estamos acostumados com joias feitas em metais e pedras preciosas. Mas uma colunista do New York Post ficou surpresa ao descobrir como joias podem ser, também, feitas com materiais muito mais comuns ao dia a dia… Como sêmen .

Jana Hocking publicou um texto contando sobre a experiência de sair com um homem e descobrir que ele usava uma joia feita de sêmen. O acessório é chamado “jizzy jewelry”, da marca da joalheira Amanda Booth.

(“Jizzy” é um trocadilho com a palavra “jizz”, gíria chula para designar sêmen em inglês)

Desafio excitante

Amanda começou a produzir joias com sêmen em 2021. No TikTok, recebeu uma pergunta se ela tinha pensado em usar o material masculino para desenvolver joia. Ela respondeu como uma brincadeira - mas seus clientes, não.

Rapidamente, Amanda começou a receber encomendas de joias feitas com sêmen. Ela criou a jizzy jewelry e começou a desenvolver as peças.

À Vice, contou que precisa de cerca de 15 ml de sêmen, equivalente a uma colher de sopa. Os clientes enviam o material para ela, que desenvolve objetos personalizados.

O resultado não é barato: um pingente no formato de espermatozoide ou um chaveiro com um ursinho chegam a custar quase R$ 500 cada, e um anel sai por R$ 185.

Fotos e desafios

Amanda explicou que o cheiro é um dos maiores problemas na hora de fazer as joias. Ela mora no Canadá e tem, majoritariamente, clientes nos EUA. O material precisa fazer uma jornada da fonte ao destino. Ela disse:

“Amostras frescas são uma coisa, mas quando estão no correio há um tempo, quero dizer... cheira a sêmen, entende o que quero dizer?”

Confira algumas fotos das joias: