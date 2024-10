Santha Faiia via indy100 Estrutura subaquática lembra uma pirâmide





Escondidas sob as águas que cercam a ilha Yonaguni , no Japão , estão o que muitos especialistas acreditam ser ruínas de uma cidade de 10 mil anos construída por uma civilização perdida .

As formações consistem em um monumento em forma de pirâmide empilhada, juntamente com estruturas que lembram os restos de um castelo, templos, um arco e um estádio, todos os quais parecem estar conectados por estradas.

"A maior estrutura parece uma pirâmide complexa, monolítica e escalonada, que se eleva de uma profundidade de 25 metros [82 pés]", explicou o biólogo marinho Masaaki Kimura à National Geographic em 2007.

Na época, Kimura mapeava as estranhas estruturas há mais de 15 anos e, cada vez que mergulhava para vê-las, ficava mais convencido de que faziam parte de uma cidade antiga.

Ele e outros estudiosos sugeriram que elas podem ter sido construídas pelo povo “ Jōmon ” do Japão: caçadores-coletores que habitavam as ilhas já em 12.000 a.C., de acordo com a BBC.

Divergência de opiniões

No entanto, nem todos estão convencidos dessa ideia de uma “Atlântida japonesa”. Robert Schoch , professor da Universidade de Boston, que explorou o local pessoalmente, disse acreditar que o Monumento Yonaguni (como é conhecido hoje) não foi feito pelo homem.

Referindo-se às suas plataformas e terraços, ele disse à National Geographic que é “geologia básica e estratigrafia clássica para arenitos, que tendem a se quebrar ao longo de planos e criar essas bordas muito retas, particularmente em uma área com muitas falhas e atividade tectônica”.

O mistério

O monumento foi descoberto há 37 anos por um mergulhador local, que notou os degraus quase perfeitamente retos da "pirâmide". Ainda assim, a verdade sobre suas origens continua um mistério.

Alguns, incluindo Kimura, acreditam que a imponente aparição já fez parte do lendário continente de Mu , no Pacífico, que, segundo a lenda, foi submerso pelas ondas por um grande cataclismo.

Ele afirma ter identificado marcas de pedreira na estrutura e encontrado rochas que parecem ter sido esculpidas para se parecerem com animais. “Um exemplo que descrevi é uma esfinge subaquática que se assemelha a um rei chinês ou antigo de Okinawa”, disse ele à National Geographic.

Ele também destacou que a região, no Anel do Pacífico, é famosa por seus intensos eventos sísmicos. Kimura observou que um tsunami, cujas ondas atingiram cerca de 40 metros de altura, atingiu a ilha Yonaguni e a área ao redor em 1771.

O desastre deixou cerca de 12 mil mortos ou desaparecidos, de acordo com o jornal japonês Yomiuri Shimbun, e pesquisas conduzidas na Universidade de Tóquio sugerem que a área é devastada por tsunamis a cada 150 a 400 anos.

Especialistas dizem que há indícios de construção humana





Teoria baseada em catástrofe

De acordo com o pesquisador, um evento semelhante poderia ter atingido o Monumento Yonaguni. Toru Ouchi, professor associado de sismologia na Universidade de Kobe, disse à National Geographic que apoiava a teoria de Kimura, insistindo que as estruturas não poderiam ter sido criadas pela tectônica de placas.

"Eu mergulhei lá também e toquei na pirâmide", ele disse. "O que o Professor Kimura diz não é nem um pouco exagerado. É fácil dizer que essas relíquias não foram causadas por terremotos."





"A primeira vez que mergulhei [no monumento], eu sabia que não era artificial", ele enfatizou. "Não é tão regular quanto muitas pessoas dizem, e os ângulos retos e a simetria não batem em muitos lugares”.

Da mesma forma, o professor da Universidade de Boston insistiu que buracos e marcas nas rochas foram provavelmente causados ​​por redemoinhos subaquáticos ou criaturas marinhas. "O professor Kimura diz que viu algum tipo de escrita ou imagem, mas são apenas arranhões naturais em uma rocha", disse ele.

