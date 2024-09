Reprodução Peixe-lua está em banco de areia e aparece durante maré baixa, mesmo estando meio podre

Um peixe de mais de dois metros foi recentemente encontrado em uma praia de Oregon, nos Estados Unidos . O animal apareceu morto na faixa de areia e chamou atenção de especialistas.

O peixe é conhecido por Mola mola ou peixe-lua , um dos maiores do mundo. A aparição chamou atenção do aquário local, que clicou diversas fotos do peixe e publicou no Facebook com a legenda:

“Mesmo que ele estivesse morto há algum tempo, ainda é uma vista interessante. Se quiser vê-lo, recomendamos que vá [à praia] em Huge Point na maré baixa e vá em direção à cachoeira.” Nas fotos, é possível ver o peixe já em certo estado de decomposição.

O aquário também explicou que esse é o comprimento médio do peixe, que pode chegar a ter mais de 200 quilos. Ele come, principalmente, águas-vivas, e gosta de tomar sol da superfície do mar.

Esse é o terceiro peixe-lua que apareceu naquela praia desde junho de 2024. Naquele mês, apareceu um peixe mola tecta, que media mais de 1,20m. Ele foi o único da espécie visto nos últimos 10 anos — além de ser considerado o maior já avistado por seres humanos.

“Não é incomum que os peixe-lua venham para nossa orla, já que vivem na costa de Oregon. Temos mais informações porque chamou atenção. As pessoas sabem que estamos interessados em documentar e coletar informações sobre esses animais.”

Estrutura do peixe-lua

O peixe-lua de diversas espécies chama atenção por conta da sua aparência diferente. Além do tamanho— impressionantes dois metros — eles têm estrutura diferenciada, com uma espécie de bico formado por quatro dentes.

Eles também têm uma coluna que começa a ficar circular e um formato achatado. As nadadeiras de cima e de baixo também têm ossos e são alongadas, fazendo o peixe ser tão alto quanto comprido e acentuando a ideia de “redondo.”

