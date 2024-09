Reprodução/Centro de Pesquisa de Mar Profundo Minderoo-UWA Lula bigfin foi filmada pela primeira vez





Imagens raras de uma lula bigfin foram registradas nas profundezas do Oceano Pacífico , na Fossa de Tonga , o segundo ponto mais profundo do planeta. Segundo o portal Olhar Digital, é a primeira vez que a espécie é filmada nesta região.

A espécie é conhecida por sua aparência alienígena e tentáculos longos. A lula bigfin foi gravada nadando a uma profundidade de 3.300 metros, por uma câmera acoplada a um módulo de pesquisa.





A captura das imagens foi realizada por cientistas do Centro de Pesquisa de Mar Profundo Minderoo-UWA e da Inkfish, como parte da Expedição Tonga Trench 2024, que pretende explorar e mapear a Fossa de Tonga.

A expedição que registrou o animal

A expedição que encontrou e filmou a lula, além de documentar a fauna marinha, busca coletar dados sobre a geologia da região do Horizon Deep, nome do ponto mais profundo da Fossa de Tonga, que chega a 10.800 metros.

Iniciada em julho, a missão utiliza submersíveis e módulos de aterrissagem para investigar as profundezas oceânicas.

A lula bigfin foi avistada a 3.300 metros de profundidade, registrada por uma câmera presa em um módulo de pesquisa da expedição, equipado com uma isca de peixe. Até hoje, aconteceram menos de 20 avistamentos dessa espécie.





Espécie rara de lula

A lula bigfin pertence à família Magnapinnidae, que em latim significa "grande barbatana". Animais pertencentes à essa família apresentam tentáculos extremamente finos e longos, que podem atingir até oito metros de comprimento.

Três espécies da lula foram descritas oficialmente: M. atlantica, M. pacifica e M. talismani. Os cientistas acreditam que ainda possam existir outras nas profundezas oceânicas.

