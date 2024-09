Divulgação Dentro das paredes havia a máscara mortuária original e uma réplica

Uma máscara mortuária de um barão do século XVII foi encontrada escondida nas paredes de uma filial da Costa Coffee em Worcester, na Inglaterra . O objeto foi feito durante os anos 1600.

A máscara foi moldada em gesso ou cera e mostrava o rosto de William Guise, político britânico envolvido na Guerra Civil — uma das suas participações mais lembradas é na Batalha de Worcester, em 1651.

O objeto foi encontrado dentro das paredes de um café enquanto o prédio era reformado. Os trabalhadores pararam a obra para remover a máscara de maneira segura. Ela será levada para um museu, mas não foi definido qual.

Além dessa máscara original, foi encontrada uma réplica na mesma casa. Esta é acompanhada de uma placa explicando ser uma réplica.

Daniel Daniels, presidente da Battle of Worcester Society, disse: "O proprietário está ajudando bastante. Contratamos os serviços de um pedreiro para remover da melhor maneira a máscara para garantir sua preservação contínua para as gerações futuras."

“Se ambas as máscaras puderem ser movidas com segurança, elas serão realocadas num local melhor, onde o público poderá vê-las mais facilmente e entender melhor seu significado histórico.”

Quem foi William Guise

William Guise trabalhava como alfaiate em Worcester. Durante a Guerra Civil Britânica, ele se voltou contra a coroa e ajudou Oliver Cromwell, outro político, a invadir e tomar poder em Worcester. Ele acabou enforcado por alta traição.

