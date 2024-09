Wildlife Resources Division – Georgia DNR Cobra "vomitou" outras duas serpentes

Uma cobra-índigo-oriental de 1,2 metro "vomitou" outras duas serpentes após ser capturada por um agente do Departamento de Recursos Naturais da Geórgia (Georgia DNR), dos Estados Unidos. Dentro dela estavam uma cobra-rato e uma cascavel-diamante-oriental, como revelado pelo DNR esta semana.

Matt Moore relatou que a cobra havia despertado a sua atenção e, assim que conseguiu capturá-la, teve uma surpresa.

Segundo ele, a cascavel, que parecia estar morta, acabou dando sinal de vida cerca de duas horas depois do acontecimento. De acordo com Moore, ela parecia ter certa "protuberância", o que indicava que ela teria comido um camundongo grande.

Depois disso, a cascavel foi encontrada tomando sol.

Já a cobra-rato, estava realmente morta, disse ele ao jornal NY Post .

Embora o episódio tenha acontecido no outono passado do Hemisfério Norte, as imagens e o caso só foram relatados nesta semana.

