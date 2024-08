Parece mentira, mas não é. Um salão de beleza em Kannauj, na Índia, foi demolido após um vídeo mostrar o dono usando a saliva para massagear o rosto de um cliente.

Na ocasião, o cliente, aparentemente, não percebeu a violação cometida pelo barbeiro, tanto que o próprio fez sinal de positivo para a câmera e com um sorriso, aprovou a ação no rosto. O vídeo viralizou:





O barbeiro foi identificado como Yusuf e a imprudência provocou protestos, incluindo de políticos.

Com isso, nesta quinta-feira (8), os funcionários da Prefeitura de Kannauj destruíram, com uma retroescavadeira, o rudimentar salão construído com madeira e cobertura plástica. A alegação dos órgãos públicos foi de que o salão estava erguido em um terreno estatal.

Se um barbeiro utiliza saliva para massagear um cliente, isso é uma prática altamente anti-higiênica e inapropriada. A saliva contém bactérias que podem causar infecções ou outras complicações, especialmente quando aplicada diretamente sobre a pele.

Reprodução Barbeiro usa saliva em cliente e tem estabelecimento destruído





Tal prática vai contra os padrões modernos de higiene, que exigem o uso de produtos esterilizados e procedimentos seguros para garantir a saúde e o bem-estar dos clientes.

Vale dizer que o termo " barbeiro que cospe no pincel " refere-se a uma prática antiga e anti-higiênica em que alguns barbeiros molhavam o pincel de barbear com saliva antes de aplicar o sabão no rosto dos clientes.

Essa expressão passou a ser usada de forma pejorativa para descrever profissionais ou pessoas que adotam métodos de trabalho descuidados ou inadequados, especialmente em relação à higiene.