Reprodução Adam Britton

O zoologista britânico Adam Britton, de 53 anos, foi condenado a 10 anos e cinco meses de prisão após admitir abusos sexuais contra dezenas de cães na Austrália. Britton, especialista em crocodilos e conhecido por seu trabalho em produções da BBC e National Geographic, confessou ter cometido bestialidade e uma série de outras acusações de abuso sexual de animais em setembro do ano passado.



Durante o julgamento, o juiz principal Michael Grant alertou que alguns detalhes dos crimes eram extremamente gráficos e sugeriu que o público deixasse o tribunal do Supremo Tribunal do Território do Norte. “Sua depravação está além de qualquer concepção humana ordinária”, declarou o juiz, conforme noticiado pela Australian Associated Press. Britton se declarou culpado de 56 acusações relacionadas a bestialidade e crueldade contra animais.



O tribunal revelou que Britton filmou a tortura dos animais até que a maioria deles quase morresse e publicou os vídeos online sob pseudônimos. Membros da plateia foram vistos em lágrimas e chocados ao ouvirem os detalhes das violências cometidas pelo zoologista. Pelo menos 39 cães, incluindo nove filhotes, morreram como resultado dos abusos, que foram perpetrados por Britton, um acadêmico da Universidade Charles Darwin. Ele torturou seus próprios cães e obteve outros animais de donos desprevenidos através do Gumtree Australia na região de Darwin.

Britton também foi acusado de incentivar outros a cometer crimes semelhantes online e de compartilhar conselhos sobre como praticar bestialidade. “Seu prazer puro e incondicional é evidentemente repugnante a partir do material gravado”, comentou o juiz Grant. Além das condenações relacionadas aos animais, Britton foi também condenado por possuir e transmitir "a pior categoria" de material de abuso sexual infantil.



Durante a audiência, Britton, vestido com um terno preto e camisa cinza, não reagiu visivelmente às declarações do juiz. O juiz Grant determinou que Britton está proibido de possuir qualquer espécie de mamífero ou tê-los em sua propriedade durante toda a sua vida. As ofensas de Britton começaram em 2014 e continuaram até sua prisão em abril de 2022, sendo descobertas após um vídeo anônimo de seus crimes ter chegado às autoridades de bem-estar animal do Território do Norte.



Fora do tribunal, defensores dos direitos dos animais chamaram Britton de “zoossadista” e expressaram o desejo de uma pena mais severa, apesar da pena de morte ter sido abolida na Austrália desde 1985.

Britton também se declarou culpado de quatro acusações adicionais de acessar e transmitir material de abuso infantil. Em um grupo de chat secreto, ele revelou: “Eu estava conversando com outra pessoa sobre por que amo machucar cães. Não tinha certeza no começo, mas agora vivo para isso. Não consigo parar de machucar cães. Eu era sádico com animais quando criança, mas reprimi isso. Nos últimos anos, deixei isso sair novamente, e agora não consigo parar. Não quero.” Ele finalizou a mensagem com um smiley.

O advogado de Britton, que pediu para permanecer anônimo devido a ameaças recebidas por representá-lo, apresentou um novo relatório sobre a “parafilia” do zoologista, um termo psicológico para descrever uma condição caracterizada por fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais intensos envolvendo objetos, situações ou indivíduos atípicos.