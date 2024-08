Reprodução Garrafa encontrada por norte-americana





Uma descoberta foi feita por Amy Smyth Murphy, uma mulher de 49 anos, enquanto passeava pelo Inlet State Park, em Ocean City, nos Estados Unidos, no fim do feriado de 4 de julho. Ela encontrou uma garrafa verde antiquada com rolha, que continha um cartão de visita datado de 1876 e um texto escrito à mão.

A garrafa, lançada ao mar há 146 anos, antecede em uma década o recorde do Guinness World Records para a garrafa mais antiga encontrada, que foi descoberta na Austrália em 2018.

"O cheiro que saiu dela era inacreditável. O cheiro da baía multiplicado um milhão de vezes. É tão interessante estar conectado às pessoas dessa forma", relatou Amy ao NJ.com.

Ela entregou a garrafa à equipe do Guinness para uma análise mais detalhada. O cartão de visita dentro da garrafa revela que o texto foi escrito pelos irmãos William e John Klemm, proprietários de uma empresa de artigos para cavalheiros na Filadélfia até 1881.

Além disso, o papel menciona um iate local chamado Neptune, que estava em Atlantic City no final do século XIX.





"Eu realmente gosto de mistério. Eu amo a pesquisa", declarou Amy, entusiasmada com a descoberta e a conexão histórica que ela representa.

A análise da equipe do Guinness determinará se este achado pode estabelecer um novo recorde mundial.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.