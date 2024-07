Reprodução Monólito foi encontrado





Uma descoberta arqueológica foi feita na ilha de Chipre, onde um monolito misterioso foi encontrado em um templo pré-histórico que acabou sendo desenterrado. Este templo, datado de aproximadamente 4.000 anos, é agora considerado o espaço sagrado mais antigo conhecido na ilha.

A escavação ocorreu no sítio arqueológico de Erimi, localizado no centro-sul do país, e foi liderada por Luca Bombardieri, da Universidade de Siena, em colaboração com o Departamento de Antiguidades de Chipre.

O templo está situado em um terraço de calcário, a mais de 300 pés acima do nível do mar. Uma das características mais notáveis do templo é um monolito liso com um motivo central, medindo mais de 7 pés de altura.

Este monolito, originalmente posicionado no centro da sala, caiu, destruindo uma grande ânfora e uma lareira circular próxima.

A descoberta deste templo é vista por especialistas de grande importância histórica e cultural. Ela oferece novos visões sobre as práticas religiosas e a organização social durante a Idade do Bronze Médio, destacando a significância ritual e ideológica do espaço sagrado para a sociedade que o construiu.

Além disso, a localização estratégica de Chipre no leste do Mediterrâneo, na encruzilhada da Europa, África e Ásia, acrescenta um contexto histórico rico à descoberta.

A história de Chipre é complexa, incluindo a invasão turca de 1974 e a subsequente divisão política da ilha, com a porção nordeste sendo administrada pelo não reconhecido Chipre do Norte.





A descoberta deste templo pré-histórico é vista como importante por várias razões. Em termos de história e arqueologia, o templo oferece um exemplo raro e antigo das práticas religiosas e da organização social durante a Idade do Bronze em Chipre.

Culturalmente, a descoberta destaca a importância simbólica da religião para as antigas comunidades cipriotas.



