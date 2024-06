Polícia de Las Vegas Gass Peak fica em Las Vegas

A Polícia de Las Vegas informou, nesta sexta-feira (21), que removeu o monólito misterioso encontrado no deserto de Nevada no início desta semana . Segundo as autoridades, o objeto foi guardado em um "local secreto".

Em nota, a Polícia de Las Vegas também comunicou que o monólito possui 1,95 m de altura e 33 cm de largura, sendo formado de chapas de metal reflexivas dobradas em forma de triângulo.

As autoridades policiais informaram que o objeto possui características diferentes em comparação com outros artefatos já encontrados nas montanhas de Gass Peak.

A estrutura se assemelha a outros monólitos que surgiram no final da década passada em diversas partes do mundo, incluindo o Reino Unido e a Romênia. A aparição desses objetos tem gerado um misto de fascínio e mistério globalmente.





O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, por sua vez, disse ainda estar tentando resolver o mistério sobre o monólito.

Monólito fica no Refúgio Nacional





O Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Deserto de Nevada, onde o monólito foi descoberto, é o maior refúgio de vida selvagem fora do Alasca, sendo um local de grande importância ecológica.

