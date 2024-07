Reprodução Mulher tenta tirar selfie com urso e quase é atacada

Uma mulher quase foi atacada por um urso após tentar tirar uma selfie com ele na Romênia.

O vídeo, gravado por pessoas que observavam de dentro de um carro, mostra a mulher se aproximando do animal quando, de repente, ele vai para cima dela, em um ataque furioso.

O animal para por alguns segundos, o que permite a fuga da mulher.

No carro, as pessoas assistem e falam indignadas: "Você consegue ver como ela é idiota? Vá para o carro. Todo esse risco por uma foto com um urso?"

Assista ao vídeo:





Reprodução/redes sociais Família come com urso à mesa

As autoridades romenas sempre alertam os motoristas e exploradores quanto às posturas inadequadas com os animais, especialmente os ursos.

Uma dessas posturas diz respeito a alimentar os animais silvestres. Quando a foto de uma família comendo em uma mesa com um urso, o ministro do Meio-Ambiente, Costel Alexe, se manifestou:

"Digo mais uma vez para os cidadãos desse país: um urso que comeu biscoitos, bolachas e sente que ele consegue a sua comida dessa forma, nunca mais conseguirá se adaptar à floresta novamente."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp