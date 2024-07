Reprodução Homem usa boca de crocodilo como 'abridor de lata'

O vídeo de um homem usando a boca de um jacaré para abrir uma lata de cerveja viralizou na web.

As imagens, gravadas na Flórida, mostram o homem se inclina para fora do barco e atiça o animal, que estava na profundeza do oceano, a se aproximar.

Ele então faz um 'carinho' no queixo do jacaré e então usa seus dentes afiados para abrir a lata, levando seus companheiros à loucura.

O vídeo, compartilhado no X (antigo Twitter), teve mais de 3 milhões de visualizações.

Um seguidor comentou: "me diga que você é da Flórida sem dizer que você é da Flórida", enquanto outro respondeu: "o jacaré parecia saber qual era o seu trabalho".

