Tubarão atacou banhistas





Duas pessoas foram mordidas por um tubarão na última quinta-feira (4) na Ilha de South Padre, resultando em ferimentos graves. Uma das vítimas precisou ser transferida para outra unidade hospitalar por helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.

O incidente deixou a água do mar cheia de sangue, e o tubarão, com aproximadamente 1,80 metros de comprimento, desapareceu no fundo do mar após o ataque.

Especialistas sugerem que o tubarão pode ter confundido os nadadores com suas presas habituais. O chefe dos bombeiros local informou que ainda não se sabe a espécie do tubarão nem os motivos exatos dos ataques.



Veja o vídeo:



Mean while in South Padre Island a tragic Fourth of July for some 💔 pic.twitter.com/onx10cvwZ0 — J LpZ (@janelpz30) July 4, 2024





Perigos dos ataques de tubarões e medidas de segurança

Ataques de tubarões, embora raros, podem ocorrer em áreas costeiras onde essas criaturas são comuns.

Nadadores e surfistas devem estar cientes dos riscos e tomar medidas preventivas, como evitar nadar ao amanhecer ou anoitecer, quando os tubarões são mais ativos, e evitar áreas conhecidas por terem muitos peixes ou focas, que atraem tubarões.

Em caso de mordida de tubarão, é crucial manter a calma e sair da água o mais rápido possível.





Aplicar pressão diretamente na ferida para controlar o sangramento e buscar atendimento médico imediato são passos essenciais.

Ataques de tubarões são situações de emergência que requerem uma resposta rápida para minimizar os danos e aumentar as chances de recuperação completa.

