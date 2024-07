Reprodução Sucuri enrolada em um porco do mato

Um guia de turismo em Bonito, cidade no Mato Grosso do Sul, Eder Patrocinio da Cruz, registrou uma cena surpreendente durante o passeio de flutuação. No rio, ele filmou o momento que uma sucuri enrolada em um porco-do-mato.

O registro foi feito no sábado (29), por volta das 13h, no Rio Sucuri. O animal com mais de cinco metros foi filmado conseguindo sua refeição do dia.

“A gente tinha um colega subindo com outros visitantes e passou o rádio falando que a uma sucuri estava enrolada no porco. Eu fui lá filmar ela, chegamos pertinho e ela estava engolindo ele”, conta Eder ao Campo Grande News.





O guia registrou o momento de longe. Segundo Eder, não é tão fácil ver as sucuris naquele local.

“A gente não chega muito perto para não afrontar o animal, é muito difícil de avistar ela. Consideramos uma joia, porque ela é da natureza, mas não aparece com frequência, é muita sorte pra ver ela”, afirma.

Segundo Eder, é normal até seis meses sem conseguir ver uma sucuri. No entanto, é sempre um momento significativo quando encontra uma. “A adrenalina fica que nem a do visitante, porque é um animal muito bonito de ver de perto”, conta o guia.

