Reprodução / YouTube Funcionários relatam ter avistado OVNI após show de country

Um grupo de funcionários do Anfiteatro Red Rocks, em Colorado, nos EUA, disse ter flagrado um OVNI (objeto voador não identificado) no céu do estado neste mês, informou o National UFO Reporting Center. A aparição inusitada foi vista por 12 pessoas, conforme o relatório.

De acordo com os relatos, eles estavam limpando o local por volta da 1h da manhã do dia 5 de junho, após um show de um cantor country, quando avistaram um disco metálico escuro no céu.

“Um de nossos colegas de trabalho de repente nos disse: 'Ei, o que é isso aí? Parece uma nave espacial'”, afirmou um deles sob anonimato ao National UFO Reporting Center.

“Todos nós nos viramos para olhar na direção que ele estava apontando e com certeza havia um OVNI pairando a cerca de 1 km ao norte de Red Rocks”, continuou “Uma dúzia de nós viu. Ficamos todos perguntando uns aos outros: 'Você também está vendo isso?' Foi um sonoro 'sim' de todos no grupo.”

Segundo a testemunha, o OVNI voou sobre algumas árvores por cerca de 30 segundos até simplesmente "desaparecer no ar".

USAF / SWNS Aeronave experimental fabricada pela Força Aérea dos Estados Unidos na década de 1950. O modelo é semelhante a um OVNI e foi chamada de Avro Project 1794.

No relatório, o funcionário escreveu que a nave tinha o formato de disco e três níveis de janelas, como se fosse um prédio de três andares, e era iluminado por luzes.

Além da forma como "desapareceu", o que mais assustou as pessoas do local foi que a nave era completamente silenciosa.

“O que é ainda mais louco é que assim que todos nós começamos a notar e paramos o que estávamos fazendo para prestar atenção, a nave se inclinou em um ângulo e lentamente começou a se mover em direção ao leste. Então ela começou a desaparecer até ficar invisível. Ela não foi para longe. Ela simplesmente se dissolveu. Todos nós a observamos desaparecer”, relatou.

A testemunha negou que ela e seus 11 colegas de trabalho tenham confundido o objeto com um satélite ou drone. “Não havia dúvida do que era isso.”

Este ano, conforme os dados do instituto, houve 3.320 relatos de OVNIs somente no Colorado. O estado ganhou a 12ª posição entre os com mais relatos no país, de acordo com o National UFO Reporting Center.

