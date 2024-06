Reprodução / YouTube Sucuri de três metros é encontrada no Mato Grosso

Uma sucuri de cerca de três metros de comprimento foi encontrada em Sinop , Mato Grosso . O Corpo de Bombeiros local fez o resgate do animal.

Depois de capturada, a cobra foi enviada para o hospital veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso para exames.

Trabalhadores encontram sucuri

Um grupo de trabalhadores manejava algumas manilhas em valas de escoamento quando encontraram a sucuri. Os bombeiros foram chamados imediatamente.

Após o exame pelos veterinários, o animal será devolvido à natureza, porém distante da cidade.

Veja o vídeo:





Conheça mais sobre a sucuri

A sucuri é uma cobra bastante comum no Brasil. Elas são semi-aquáticas e vivem em água doce e beiradas. Por isso, suas narinas e olhos são mais para o topo da cabeça que o normal em serpentes terrícolas.

As cobras sucuris são conhecidas pelo tamanho e força. Não são peçonhentas, ou seja, não têm veneno. Porém, compensam pela força: ao capturar as presas, enrolam-se em volta delas e apertam para imobilização.

A sucuri é carnívora e, embora constantemente viva perto de civilizações e tenha tamanho o suficiente, não costuma comer pessoas.

