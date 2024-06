Divulgação - 22/07/2022 Incêndios no pantanal

A região do Pantanal está passando por uma situação crítica este ano, com a temporada de incêndios chegando mais cedo e a seca atingindo níveis preocupantes. Nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os números de focos de incêndio dispararam nos primeiros seis meses de 2024, aumentando em 1025% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, o rio Paraguai, vital para o bioma, está enfrentando uma seca histórica, com seu nível atualmente mais de 2 metros abaixo da média.



Mato Grosso do Sul, que abriga a maior parte do Pantanal brasileiro, registrou 698 focos de incêndio entre janeiro e junho de 2024, em comparação com apenas 62 no mesmo período do ano passado. No vizinho Mato Grosso, a situação não é menos preocupante, com 495 focos de incêndio em 2024, contra 44 em 2023. Isso totaliza:

2024: 1193 focos de incêndio entre 1º de janeiro e 7 de junho;

2023: 106 focos de incêndio entre 1º de janeiro e 7 de junho.

Os dados, divulgados pelo Programa de BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que este é o segundo maior número de incêndios na região desde 2010, ficando atrás apenas do devastador ano de 2020, quando o fogo consumiu cerca de 4 milhões de hectares, o equivalente a aproximadamente 26% do bioma.

Os especialistas explicam que o período de queimadas no Pantanal, que normalmente ocorre entre julho e agosto, pode se estender por até seis meses devido à antecipação das queimadas e à seca precoce.

Em Corumbá, uma das principais cidades do Pantanal sul-mato-grossense, a falta de chuvas já dura mais de 50 dias, segundo meteorologistas locais. Com os incêndios florestais e a umidade do ar em queda, uma densa camada de fumaça cobre a região.

Na semana passada, devido ao risco iminente de incêndio e à intensa fumaça, as autoridades evacuaram crianças de uma escola ribeirinha na região, e as aulas foram suspensas por 10 dias.

O Corpo de Bombeiros, que está atuando na Operação Pantanal desde abril, anunciou que conseguiu controlar o fogo em três parques estaduais da região: Pantanal do Rio Negro, Nascentes do Taquari e Várzeas do Rio Ivinhema.

A escassez de chuvas também está impactando o Rio Paraguai, principal curso d'água do bioma. O nível do rio em Ladário, cidade próxima a Corumbá, está estável há cerca de um mês, estando atualmente 2 metros e 47 centímetros abaixo da média histórica.

As projeções climáticas para junho indicam continuidade da seca e da umidade baixa, o que aumenta a vulnerabilidade do solo aos incêndios. Em 13 de maio, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou "situação crítica de escassez" na bacia do rio Paraguai, uma medida que permanecerá em vigor até outubro, diante do cenário preocupante e da significativa redução do nível de água em todo o rio.

O comunicado da ANA apontou que “o nível d’água do rio Paraguai em abril de deste ano atingiu o pior valor histórico observado em algumas estações de monitoramento ao longo de sua calha principal, sendo que o cenário de escassez ocorre desde o início deste ano na Região Hidrográfica do Paraguai”.



Além das perdas para o meio ambiente, a escassez do rio já afeta outros setores da sociedade. A ANA elencou os problemas ocasionados com o baixo nível: