Ajit Solanki Bebida alcoólica adulterada mata mais de 30 pessoas na Índia





Uma bebida alcoólica adulterada provocou a morte de pelo menos 31 pessoas no sul da Índia, de acordo com as autoridades do país. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (20)

A imprensa indiana afirma que cerca de 100 pessoas passaram mal, enquanto o último balanço aponta que mais de 60 pessoas continuavam internadas em diversos hospitais do estado de Tamil Nadu após consumirem a bebida. O número de pessoas em estado crítico aumentou nas últimas horas.

Através das redes sociais, o ministro-chefe de Tamil Nadu, M.K.Stalin, disse que os envolvidos, incluindo um homem que estava vendendo a bebida, foram presos. As autoridades indianas também prenderam cerca de 200 litros de bebida alcoólica misturada com metanol.

Histórico negativo



Em 2022, mais de 30 pessoas morreram no leste da Índia após terem consumido bebidas contaminadas vendidas sem autorização. Em 2020, pelo menos 120 pessoas morreram após ingerirem bebidas não registradas no país.