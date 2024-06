Reprodução: Instagram Cobra foi devolvida à natureza

Um oficial de controle de animais na Virgínia, nos Estados Unidos, foi chamado em um brechó após um funcionário encontrar uma cobra de 1,2 metro de comprimento em uma caixa de livros doados.

O Gabinete do Xerife do Condado de Stafford disse nas redes sociais que o Capitão de Controle de Animais JA Bice foi chamado à loja Goodwill em Doc Stone Road em Stafford para se livrar da doação indesejada.



“Usando seus poderes de persuasão e um pouco de língua de cobra, o capitão Bice conseguiu remover a cobra com segurança e liberá-la de volta à natureza”, diz a legenda do post.

O gabinete do xerife não revelou a espécie da cobra encontrada na loja, mas explicou que provavelmente era local, e que estava em busca de sombra.

“Com o aumento recente das temperaturas, todos estão tentando vencer o calor, até mesmo a vida selvagem local”, disse o post.

Segundo a publicação, o Capitão Bice conseguiu remover a cobra em segurança e levá-la de volta à natureza. "Nenhuma cobra, funcionários ou delegados foram feridos durante o incidente", reitera a legenda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.