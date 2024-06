Reprodução/Guinness World Records, Língua fica maior que uma bola de golfe

O diretor e roteirista belga Sacha Feiner entrou para o Guinness World Records por ter a maior circunferência de língua do mundo. Ele consegue inflar o órgão até atingir 17 centímetros, tamanho pouco maior que uma bola de golfe.

Confira as fotos:

Homem com a maior língua do mundo Reprodução/Guinness World Records, Homem com a maior língua do mundo Reprodução/Guinness World Records, Homem com a maior língua do mundo Reprodução/Guinness World Records, Homem com a maior língua do mundo Reprodução/Guinness World Records, Homem com a maior língua do mundo Reprodução/Guinness World Records,

Feiner já havia tentado entrar para o livro dos recordes em 2023, quando conseguiu flexionar o órgão até 16 centímetros. Mas ele perdeu a posiçãomenos de um mês depois para o norte-americano Braydoun McCulluough, cuja língua atingiu 16 centímetros.

O roteirista se empenhou para retomar seu título e começou a flexionar a língua de outras formas com o objetivo de aumentar o seu tamanho.

"Percebi que conseguia flexioná-la de forma mais equilibrada, mais em um formato quadrado, em vez de meus esforços anteriores onde a medição aconteceu quando eu estava flexionando minha língua num formato mais parecido com o de um triângulo", diz Feiner ao site do Guiness.

Segundo o roteirista, ele não sente dor quando flexiona a língua - mas, assim como qualquer outro músculo, ela começa a ficar dolorida após alguns minutos.

Macroglossia

A língua de Feiner já é maior do que a média sem ele flexioná-la, uma condição chamada pela medicina como macroglossia. Apesar de isso não afetar a sua fala, ele morde o órgão às vezes, o que gera incômodo.

Mesmo com o quadro, o roteirista diz que nunca recebeu um diagnóstico específico a respeito da condição. "Eles só dizem que eu tenho a habilidade de flexionar minha língua verticalmente", explica ele. "Isso, com o tamanho da minha língua cria um efeito de 'inflado'."

"Não estou doente, não tomei hormônios ou fui à academia especialmente para isso — mas imagina o quão grande seria se eu tivesse!", disse brincando aos entrevistadores do Guiness.

