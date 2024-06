Reprodução: Instagram Homem realizou 7 cirurgias plásticas na Turquia

Um homem aparenta ser 30 anos mais jovem após realizar uma transformação com cirurgiões plásticos na Turquia . Identificado como Michael, ele realizou sete cirurgias para ter o rosto rejuvenescido.

A clínica em que o procedimento foi realizado, a Este Med Instabul, disse no Instagram que em Michael foi feito: "lifting facial, lifting de pescoço, blefaroplastia de pálpebra inferior, blefaroplastia superior, remoção de gordura bucal, rinoplastia e transplante capilar em nosso paciente, Michael. Ele passou por uma transformação incrível."

Segundo o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS), o número de pessoas que viajam ao exterior para realizar esse tipo de cirurgia quase duplicou em quatro anos.

A Turquia recebeu 1,2 milhões de turistas médicos britânicos só em 2022. Muitas das 913 clínicas de cirurgia plástica do país oferecem aos visitantes um pacote completo, incluindo transporte para o aeroporto, estadias em hotéis e até transporte de ida e volta para suas consultas, que pode custar menos de £ 3.000 (20 mil reais), dependendo dos tratamentos.

Veja fotos:

Antes e depois de Michael Reprodução: Instragram Fotos de perfil após cirurgias Reprodução: Instragram Fotos de perfil após cirurgias Reprodução: Instragram Homem realizou 8 cirurgias plásticas na Turquia Reprodução: Instagram





Reações

Nas redes sociais, vários internautas ficaram espantados com o rejuvenescimento de Michael.

No X, um usuário escreveu: “Quando eu tiver 55 anos, definitivamente irei lá para parecer ter 30 novamente”. Outro concordou: "Meu Deus?!?! Bem... eu sei para onde irei daqui a 10 anos, quando precisar de uma plástica no rosto. A Turquia e a Coreia do Sul estão, basicamente, pescoço a pescoço quando se trata de reformas cirúrgicas."

Outro usuário anseia que a técnica esteja disponível o quanto antes: “Imagine esta tecnologia daqui a 20-30 anos, quando todos nós começarmos a precisar de um pouco de cuidado… Estamos tão preparados para viver mais e ter a aparência mais jovem que os humanos já tiveram!".

Uma terceira pessoa brincou: “Quando eu ganhar na loteria em 30 anos, não contarei a ninguém, mas… haverá sinais (um rosto totalmente novo e um feriado turco).”

