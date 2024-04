Reprodução/X/Twitter Bandidos do cartel de drogas forçam mulher de topless a confessar antes de jogar o corpo na estrada

Uma mulher foi encontrada morta depois de ter sido interrogada de topless e sob a mira de uma arma por bandidos de um cartel no México, que vive uma onda de extrema vioência.

Laura Karen Rodríguez Moreno foi sequestrada por membros do Cartel de Santa Rosa de Lima e forçada a confessar que era integrante de um cartel de drogas rival e que trabalhava com a polícia local.

Segundo o site "Actualidad Viral", Laura foi forçada a dizer que era membro do Cartel Nova Geração de Jalisco e que o grupo teria um suposto vínculo com a polícia de Salamanca, em Guanajuato.

Imagens do "interrogatório" foram publicadas nas redes sociais. Nelas, é possível ver a mulher sem a parte de cima da roupa e cercada de homens mascarados e armados.

No vídeo, é possível ouvir o interrogador perguntando: "qual é o seu nome?" e ela responde: "Laura Karen Rodríguez Moreno". A mulher continua: "Trabalho para o Cartel Nova Geração de Jalisco. E estamos sendo apoiados pela polícia municipal de Salamanca".

Em seguida, Laura detalha a distribuição das drogas na região.

"Isso aqui é para todas aquelas vadias magrinhas de Jalisco. Estamos indo atrás de todas vocês", disse o interrogador.

Laura foi encontrada morta mais tarde em Valtierrilla, Salamanca. Seu corpo foi encontrado jogado à beira de uma estrada.

O "Actualidad Viral" publicou que não há qualquer comprovação de que Laura teria vínculos com o Cartel Nova Geração de Jalisco. Ela teria sido usada por um cartel rival para forjar uma relação entre o grupo de Jalisco e a polícia.

