Reprodução Macaco pegou uísque





Um surpreendente caso envolvendo um macaco langur chamou a atenção em Kanpur, Índia, no feriado nacional do Gandhi Jayanti, em 2 de outubro. Durante esse dia, a venda de bebidas alcoólicas é proibida na Índia, o que levou a um comportamento peculiar do primata.

O macaco langur foi flagrado em um aparente estado de abstinência alcoólica enquanto explorava um ambiente urbano. O animal subiu em uma motocicleta estacionada e, com uma curiosidade incomum, começou a vasculhar uma bolsa presa ao veículo.

Para surpresa de quem testemunhou o ocorrido, o macaco roubou uma garrafa de uísque da bolsa e, de maneira desajeitada, tentou abrir a tampa utilizando suas patas e dentes. As imagens do macaco envolto na garrafa de uísque rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.





Apesar de seus esforços notáveis, o macaco não conseguiu abrir a garrafa de uísque, o que pode ter sido uma bênção, considerando o perigo que representaria para o animal caso conseguisse. Com sua tentativa frustrada, o macaco, aparentemente insatisfeito, decidiu procurar algo mais fácil de roubar da bolsa.

Assista ao vídeo:

Happened at police commissioner's office in Kanpur, UP. pic.twitter.com/TugMvQRGth — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 2, 2023

No entanto, antes que pudesse prosseguir com sua busca, o macaco foi confrontado por alguém e decidiu fugir, deixando para trás a garrafa de uísque e a cena inusitada.